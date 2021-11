Kojenci vylučují látku, která zvyšuje agresivitu u žen a snižuje u mužů, naznačuje studie

Studie poskytuje podle autorů „docela přesvědčivý důkaz, že HEX může měnit agresi u lidí způsobem specifickým pro pohlaví.“ Vědci dokonce přišli s hypotézou, k čemu se takový mechanismus u lidí vyvinul. Myslí si, že souvisí s přežitím kojenců. Protože HEX je jednou z nejčastějších molekul, které děti vylučují ze své hlavy, mělo by to pro ně mít nějaký smysl, jinak by příroda do něčeho tak energeticky nákladného neivestovala.

Vědci předpokládají, že právě v tomto věku mají děti hlavičky nejčastěji u rodičů, proto by vliv měl být nejsilnější. U matek je silnější agrese výhodná pro lepší obranu potomka, u otce je naopak umírnění agrese skvělé proto, že právě oni u savců na své potomky častěji útočí.

Ve skutečnosti jsou ale jakákoli vysvětlení, jak může HEX ovlivňovat lidi, zatím opravdu jen spekulací. Autoři totiž neprokázali, že by kojenci nebo dospělí uvolňovali dostatečné množství HEXu, aby to stačilo ke změně lidského chování. Je tedy také možné, že jde jen o nějaký relikt z dávné minulosti, než evoluce člověka změnila do dnešní podoby.

Vědci by chtěli ve svém výzkumu pokračovat, právě proto, jak složité téma to je.