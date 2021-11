Nehoda na neutronovém reaktoru zpomalila americký výzkum. Únik radiace od února zastavil studie

Při únorové nehodě se přehřála palivová tyč v 52 let starém reaktoru v Centru pro neutronový výzkum NIST v Gaithersburgu ve státě Maryland na východním pobřeží. Částečně se roztavila, přičemž se do okolí uvolnilo malé množství záření.

Podle šetření NIST nebyla veřejnost nijak ohrožena, problém ale incident představuje pro americkou vědu. Reaktor se totiž vrátí do provozu nejdříve v dubnu 2022, takže tisíce jeho uživatelů ho nemohou využívat. A pro celou americkou vědu je toto zařízení v podstatě nenahraditelné.

„Máme v úmyslu reaktor znovu spustit,“ ubezpečuje pro Science ředitel ústavu Robert Dimeo, současně však dodává: „Uděláme to, až si budeme jisti, že je to bezpečné.“ Do té doby je odstávka „obrovským problémem“, popisuje fyzik Robert Birgeneau, který na Kalifornské univerzitě v Berkeley využívá neutronový zdroj ke studiu exotických supravodičů na bázi železa.

Stejný problém má i řada dalších vědců. Například fyzik Michael Hore, který se věnuje výzkumu polymerů na Case Western Reserve University, si stěžuje, že odstávka vrátí jeden z jeho projektů o jeden až dva roky zpět. „Existuje jenom několik podobných přístrojů a všechny jsou už takhle přeplněné.“

K čemu jsou zapotřebí podobné reaktory

Neutrony, které se v reaktoru uvolňují při štěpení atomových jader, se využívají při zkoumání materiálů. Mají totiž vlastnosti, které rentgenové záření nabídnout nedokáže. Zatímco rentgenové paprsky interagují jak s elektrony, tak s atomovými jádry ve vzorku, neutrony jsou nábojem neutrální a odrážejí se díky tomu pouze od jader – poskytují tak další nenahraditelné informace o tom, co se děje v nitru materiálů.