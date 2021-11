Lemur, který umí zpívat, má smysl pro rytmus jako lidé. Využívá intervaly jako kapela Queen

Autoři studie definovali rytmus jako „trvalé vzorce, které se skládají ze zvuků a ticha“. Serveru CNN to řekla spoluautorka studie Chiara De Gregoriová z Turínské univerzity. Její tým se pokoušel zjistit, zda je tyto vzorce možné objevit i ve zpěvu indriů, který na první poslech připomíná spíše kvílení.

Vědci po dvanácti letech výzkumu analyzovali 636 nahrávek vokalizací od 39 dospělých indriů a zjistili, že s lidmi sdílejí dva různé rytmické vzorce. Prvním z nich je takzvaná izochronie, která nastává, když jsou mezi tóny rovnoměrně rozmístěné intervaly. Vědci dále zjistili, že tito lemuři zpívají v poměru jedna ku dvěma, kdy je druhý interval dvakrát delší než první. Podle De Gregoriové je možné najít oba typy těchto intervalů například v písni We Will Rock You od britské rockové skupiny Queen.