V nové laboratoři v Praze vědci zkoumají 6G sítě. Přinesou hologramy a svět plný dronů

„Hlavní přínos je, že to, co my vymyslíme teoreticky, což děláme skoro 20 let, tak můžeme ověřit v prostředí, které je velice blízké praxi. V zásadě to z hlediska standardizace odpovídá reálným mobilním sítím (…). Protože dělat teoretický výzkum je fajn, ale také je fajn, když ověříte, že něco z toho může opravdu fungovat a můžeme dělat věci do budoucna,“ popsal smysl laboratoře její vedoucí Zdeněk Bečvář.

„Nejsme limitováni komerčním hardwarem. Cokoliv si vymyslíme, můžeme otestovat, takže nám to dává volnost ve vymýšlení,“ zdůraznil výzkumník.

Aby byly sítě levnější, úspornější i efektivnější

Bečvář také popsal některé z hlavních výzkumných aktivit skupiny. Vědci se zabývají řízením mobilních sítí tak, aby informaci doručily ve správný čas a co nejefektivněji – včetně úspory energie. Další směr výzkumu je řízení mobility. „Když se člověk pohybuje, tak aby jeho pohyb neměl negativní vliv na kvalitu služby,“ konstatoval Bečvář.