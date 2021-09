Mravenčí hlava, motýlí křídla i zrnko soli. Porota vybrala nejlepší snímky podivného světa pod mikroskopem

Světová soutěž v mikroskopické fotografii Nikon Small World zná vítěze za rok 2021. Už 48 let veřejnosti přibližuje krásy jinak neviditelného světa, do něhož je možné proniknout jen pomocí mikroskopů. Letos se do ní přihlásilo několik tisícovek soutěžících ze stovky zemí. Vítězné snímky budou vystaveny v průběhu roku v několika muzeích. Porota letos ocenila i dva snímky českého fotografa a vědce Jakuba Sumbala z Masarykovy univerzity.