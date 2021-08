Umělá inteligence z Prahy vyhrála světovou soutěž v nejpřirozenější konverzaci

„Získat první místo je samozřejmě úplně neuvěřitelný pocit. Na stupních vítězů jsme sice už po čtvrté, ale toto je naše první celkové vítězství. Letos jsme se snažili vytvořit systém schopný pružné konverzace, který syntetizuje přístupy s připravenými scénáři a zároveň se dokáže lépe přizpůsobit potřebám uživatelů, a to se nám nejspíš vyplatilo,“ uvedl vedoucí týmu Jakub Konrád.

Nejlepší z nejlepších

Uživatelé i porotci potvrdili, že konverzace, které vedli s Alquistem, byly nejdelší, nejlepší, nejhodnotnější a nejvtipnější a to i přes to, že je programovali studenti, jimž angličtina není mateřským jazykem a americké prostředí i společnost se od té naší dost liší. Ve finále porazili všechny své americké konkurenty ze Stanford University (2. místo), University of Buffalo (3. místo), University of California, Santa Cruz (finalista) a Emory University (finalista).