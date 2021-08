V Kalifornii se mezi čipmanky šíří mor, úřady zavřely některé turistické lokality

Federální agentura tento týden uvedla, že „na základě pozitivních testů na mor“ v populaci hlodavců v okolí turistických oblastí uzavře do pátku hojně navštěvované návštěvnické centrum Taylor Creek a nedalekou pláž Kiva Beach.

Podle agentury mor přenáší mezi zvířaty blechy - ty jím nakazí nejčastěji veverky, čipmanky a další divoce žijící hlodavce. Jako čipmankové se v severní Americe označují typické pruhované pozemní veverky. Problém je, že tato zvířata se v mohou snadno dostat do kontaktu s člověkem, takže se blechy mohou přenést i na lidi a morem je kousnutím nakazit.

Mor není nic výjimečného

Pro Evropany je mor slovo, které vyvolává spojení s katastrofou, pandemií a umíráním, podle americké lesní správy ale není mezi zvířaty v těchto oblastech nijak výjimečný. Jeho šíření na lidi lze podle expertů většinou velmi snadno zabránit několika opatřeními.

„Dýmějový mor se v pohoří Sierra Nevada a v této oblasti přirozeně vyskytuje,“ uvedla specialistka pro styk s veřejností Lisa Herronová „Je to něco, před čím by návštěvníci měli být opatrní, ale není to nic, čeho by se museli obávat.“ Jednou z nejúčinnějších strategií je podle ní držet doma své mazlíčky. Turisté by pak měli mít své psy na vodítku a nepouštět je do blízkosti nor, kde výše uvedení hlodavci žijí.

Návštěvníci by se také měli i v budoucnosti držet dál od hlodavců, zejména od veverek a čipmanků, a hlásit strážcům všechny, kteří se chovají podivně nebo letargicky. Také by se je rozhodně neměli pokoušet krmit, a to přes roztomilost, která je těmto tvorečkům vlastní.

Jak porazit mor

Na Facebooku agentura oznámila, že opatření by měla být dokončena už ve čtvrtek a do pátku by, pokud bude všechno probíhat podle plánů, měly být všechny oblasti pro turisty opět otevřené. Tato opatření označují experti za „eradikační“ - nesnaží se ale vyhladit hlodavce, nýbrž jen jejich blechy.

Regionální úřady provádějí pravidelné testy, při nichž hlodavce odchytávají do pastí, uspí je, vyčesávají z jejich srsti blechy a pak je testují na mor. Pokud testy mor potvrdí, provedou pak úřady práškování nor veverek a čipmanků. Po něm proběhne další kolo odchytu a testování - experti věří, že ty už mor neprokáží.