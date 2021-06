Ve volné přírodě se narodilo gorilí mládě rodičům původem ze zoo

„Je to mimořádná zpráva, světová premiéra významná pro zachování kriticky ohroženého druhu,“ řekla agentuře AFP Delphine Delordová ze zoologické zahrady Beauval.

Video of Carnet rose : première mondiale au Gabon !

Zoo Beauval v rámci programu na záchranu kriticky ohrožených goril samici přepravila do Gabonu v červnu 2019, když jí bylo jedenáct let. Na stejné místo v říjnu chovatelé z Británie přivezli také samce. Oba primáti se několik měsíců poznávali a učili se společně žít. Jejich společné mládě je podle chovatelů v pořádku a pevně se drží na břiše matky, jak je pro malé gorily správné. Odborníci ze zoo gorilí rodinu pozorují po celou dobu pomocí kamer poblíž míst, kam chodí pro potravu.

Gorilí mládě tráví většinu času s matkou, otec ale při výchově potomka také hraje svou roli. Mladá gorilí rodina je základem skupiny, která by se časem mohla rozrůst o další členy. Do rezervace by k nim měla přijet další samice, odchovaná v zoo v Británii, uvedla Delordová.

Gorily jsou ohrožený druh, ve volné přírodě žije podle serveru Wild Africa asi 120 tisíc goril nížinných, v zoo jich je asi osm set. Ještě vzácnější je gorila horská, kdy přežívá poslední zhruba tisícovka exemplářů.