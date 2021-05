Divoké a bizarní sny jsou trénink pro nečekané situace, říká nová teorie

Stále je však zapotřebí, aby byl člověk schopný reagovat na nečekané situace –⁠ ať už ty duševní nebo fyzické. Během dne na to ale není čas. Jen málokdo si najde během pracovního nebo i volného dne tři hodiny, během nichž analyzuje, jak by vypadal jeho boj se lvem.

Častým problémem při výcviku umělé inteligence je to, že se až příliš dobře seznámí s daty, na která je natrénována. Předpokládá totiž, že tréninková sada, z níž se učí, dokonale reprezentuje vše, s čím se může v praxi setkat. Což je samozřejmě nesmysl, realita je plná nepravidelností a nejednoznačností, na které člověka nepřipraví škola a umělou inteligenci trénink. Programátoři se proto snaží tuto důvěřivost umělých inteligencí napravit vnesením určitého chaosu do dat v podobě matoucích nebo poškozených vstupních dat.

Přesto se ukazuje, že jsou lidé i na tyto zcela nečekané momenty schopní reagovat až nečekaně dobře, podle Hoela může být jedním z vysvětlení právě to, že na ně trénujeme ve spánku. Tím, že si náš mozek vytváří alternativní a mnohdy i bizarní verze světa, umožňuje připravit se na alternativy, které nejsou běžné –⁠ a někdy se takové snové zkušenosti mohou hodně hodit.

Teorie bez důkazů? Kdeže…

Na podporu této teorie už dokonce existují i částečné důkazy, které se podařilo najít právě neurovědcům. Už delší dobu je totiž experimenty ověřené, že jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak podnítit sny o něčem, co se děje v reálném životě, je opakované plnění nového úkolu.

Testovalo se to například u činností, jako je výuka žonglování nebo výcvik na lyžařském simulátoru. Právě toto trénování něčeho nového zřejmě spouští mechanismus divokých snů –⁠ mozek se tak pokouší vylepšit si svůj datový balíček o této činnosti. A to vše v době, kdy člověk odpočívá. To může pomoci vysvětlit, proč se často zlepšujeme ve fyzických úkonech, jako je žonglování, po dobrém spánku.

Hoelova teorie zatím nemá silnější oporu v testování, ale je zajímavá tím, že neignoruje nic, co se ve snech objevuje. Řada starších teorií totiž považovala halucinační povahu snů spojenou s jejich bizarním, ale mnohdy až filmově výpravným obsahem za vedlejší produkty nějakého procesu. Podle Hoela jsou ale právě tyto podivnosti tím, co funguje a co nám pomáhá v přípravě na životní situace, které tak úplně nečekáme.