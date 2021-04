Evropská raketa Vega vynesla na oběžnou dráhu satelit, přičinila se o to i brněnská firma

Raketa odstartovala z rampy v Kourou ve Francouzské Guyaně v 3:50 SELČ. Během mise trvající hodinu a 42 minut Vega vypustila hlavní satelit Pléiades Neo 3 o váze 920 kilogramů ve výšce 628 kilometrů. Kromě toho umístila na orbitu do plánovaných poloh pět malých satelitů včetně pozorovací mikrodružice Norsat-3 a čtyř minisatelitů (CubeSat) různých společností.

Hlavní místo na nosiči neboli dispenseru české firmy SAB Aerospace obsadil právě satelit Pléiades Neo 3, pět dalších sekundárních satelitů bylo umístěno pod ním. „Dispenser jsme tentokrát sestavili v konfiguraci, která je uzpůsobená pro pár menších družic a jeden velký satelit,“ sdělil generální ředitel SAB Aerospace Petr Kapoun v tiskové zprávě.

„Díky našemu nosiči se tak podařilo plně využít kapacitu rakety, která by za jiných okolností vynesla do vesmíru pouze jeden hlavní satelit. Takto se navíc náklady na cestu do vesmíru rozdělily mezi více subjektů,“ dodal Kapoun.