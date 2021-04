Letošní hurikánová sezona bude nadprůměrně silná, varují první předpovědi

Stupnice hurikány rozděluje do pěti kategorií, rozlišovaných podle intenzity jejich trvalých větrů. K tomu, aby byl tropický cyklon označen jako hurikán, musí mít vítr rychlost nejméně 33 metrů za sekundu (119 kilometrů v hodině). Nejvyšší klasifikace na stupnici (kategorie 5) je vyhrazena pro bouře s větrem přesahujícím 70 metrů za sekundu (252 kilometrů v hodině).

Nebezpečná sezona

Oficiální období hurikánů v Atlantiku trvá od 1. června do 30. listopadu. Dlouhodobý průměr pojmenovaných bouří za posledních 70 let (tedy mezi roky 1951 a 2019) je jedenáct. Krátkodobý průměr za posledních 15 let (mezi lety 1995 a 2019) je čtrnáct pojmenovaných bouří. Tato čísla ukazují, že hurikánů i jiných silných bouří v Atlantiku v poslední době přibývá – jedním z hlavních důvodů je zřejmě klimatická změna.