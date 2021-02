Jen jsem se zamiloval do fyziky, říká muž, který popsal, jak se vlní vesmír – a dostal za to Nobelovu cenu

„Dokázali jsme, že existují gravitační vlny, které přesně odpovídají teorii, se kterou přišel Einstein – s novou teorií gravitace, která byla rozšířením Newtonovy teorie,“ řekl k objevu Barish v Hyde Parku Civilizace.

„Einsteinova teorie říká, že se čas a prostor zakřivují, že se ohýbají v přítomnosti objektů s velkou hmotností. Čili, pokud máte Zemi, tak prostor kolem ní se zakřivuje, a to je ten důvod, proč jablko padá ze stromu,“ uvedl.

„Ukázalo se, že tohle nejde moc pozorovat a máme vlastně štěstí, že zakřivení, které kvůli gravitaci zažíváme, je velmi malé. Svět, ve kterém žijeme, není světem, ve kterém by se rovné čáry začaly zakřivovat nebo něco takového. Když si představíte vesmír jako by to byl nějaký materiál – řekněme ocelový plech nebo něco takového – zjistíte, že je velmi tuhý. Takže gravitační vlny, k nimž ve vesmíru dochází, na něj nemají moc velký vliv,“ vysvětlil.

Možné budoucí využití v praxi

Barish nevyloučil, že v budoucnu bude možné technologii LIGO využít i pro jiné účely. „Gravitační vlny měříme tady na Zemi… a problém je v tom, že Země není stabilní. Pohybuje se. Pohybuje se hodně v porovnání s tak maličkým efektem, o kterém mluvíme. Jedinečná vlastnost LIGA je, že jsme ho museli kompletně izolovat od Země,“ poznamenal. Dodal, že vlastně vytvořili nejlepší tlumič na světě.

„Třeba při výrobě mikroelektroniky nás limituje to, že se stoly třesou. Tohle je způsob, jak vyrobit stabilnější stůl,“ vysvětlil s tím, že zatím to je ale velmi drahé.

Nejzajímavější pak podle Barishe je, když vědecký objev ovlivní společnost jako celek. „A to nikdy dopředu nevíte. My v LIGO děláme výzkum na základě vlastní zvědavosti. Chceme víc porozumět vědeckým principům a vůbec nevíme, jestli to bude mít nějaký dopad na společnost. Objevy se často dají použít způsobem, kterého si nikdo nevšiml, nějakou dobu trvá, než někoho napadne, na co ještě by se to dalo využít. A pak to může být zásadní,“ domnívá se.