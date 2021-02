Evropská kosmická agentura hledá prvního paraastronauta i další zájemce o cesty do kosmu

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila otevření výběrového řízení na nové astronauty. Poslední podobný konkurz se uskutečnil před 11 lety. Vzhledem k programům, do kterých je agentura zapojena, se zřejmě noví astronauti podívají na Měsíc a možná dokonce na Mars. Do řízení se mohou hlásit od konce března do konce května občané členských států ESA včetně Čechů.