Čtyřletá dívka našla na procházce 220 milionů let starou dinosauří stopu

Lily Wilderová šla 23. ledna se svým otcem a psem podél pláže do supermarketu. Po cestě zahlédla otisknutou stopu na skále.

„Byla na úrovni výšky jejích ramen. Všimla si jí a řekla: ,Podívej, tati',“ popsala pro NBC News dívčina matka Sally Wilderová. „Je nadšená, nechápe ale, jak úžasný ten objev je,“ dodala.

Nejprve se rodina domnívala, že otisk, který měří něco málo přes deset centimetrů, vytesal na skálu umělec. Paní Wilderová ale měla povědomí o tom, že podobné stopy se v oblasti nalezly už dříve. Objev své dcery proto zveřejnila na sociálních sítích. Brzy ji zkontaktovalo waleské národní muzeum, které se vzácného nálezu okamžitě ujalo.

Konkrétní druh dinosaura není možné určit

Podle odborníků stopa s největší pravděpodobností patří dinosaurovi, který byl asi 75 centimetrů vysoký, 2,5 metru dlouhý a chodil po dvou zadních nohách. O jaký konkrétní druh dinosaura šlo, ale není možné přesně určit.

Velšští vědci o dívčině objevu hovoří jako o nejzachovalejším britském nálezu takto starého dinosauřího otisku za posledních deset let. „Je to tak dokonalé a naprosto nedotčené. Je to úžasný kousek,“ uvedl podle Wales Online Karl-James Langford z Archaeology Cymru.

Zástupci muzea, které je nyní kvůli pandemii koronaviru zavřené, uvedli, že Lily a její spolužáky okamžitě, jak to bude možné, pozvou na výstavu.