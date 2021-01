Přírodovědci nafilmovali zakrslou žirafu. Krátké nohy si vynahrazuje delším krkem

Mláďata žirafy normálně dospívají přibližně ve věku tří až šesti let. Vědci odhadují, že se žirafa narodila roku 2014 a měla by tedy být plně dospělá – přesto mají její nohy délku, jako by byla ještě dospívající.

Autoři pozorování si myslí, že obě žirafy jsou postiženy onemocněním podobným kosterní dysplazii – tato porucha je zastřešující termín pro různé nemoci, které ovlivňují délku končetin. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v odborném žurnálu BMC Research Notes. Podle této práce jde o vůbec první pozorování takové poruchy u volně žijících žiraf.