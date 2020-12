Vědecká expedice objevila v bolivijských Andách 20 nových druhů zvířat i rostlin

Obrovským úspěchem je i to, že biologové narazili na některé rostliny a živočichy, které považovali za dávno vyhynulé. Mezi ně patří například žába Oreobates zongoensis, kterou v přírodě pozoroval další z členů výpravy Steffen Reichle jen jedinkrát, a to před 20 lety. „Měli jsme za to, že nejspíš vyhynula, ale zjistili jsme, že jde o poměrně rozšířený druh,“ uvedl Larsen.