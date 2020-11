Kalifornští indiáni se v jeskyních uváděli do transu pomocí durmanu, ukázala studie

Výsledek analýzy ale někteří experti zpochybňují. Například podle Paula Bahna z Amerického archeologického institutu, který se výzkumu neúčastnil, je nález zbytků posvátné datury „pěknou archeologickou analýzou“. Nijak nerozporuje objev zbytků durmanu, je ale značně skeptický vůči jistotě, s níž vědci tvrdí, že zmiňovaná malba tuto rostlinu vyobrazuje.

„Snad pouze samotný autor by nám mohl říct, co je na obrazci zachycené. Oni to neidentifikují, ale pouze interpretují,“ poznamenal Bahn podle serveru Gizmodo. „Existuje tak možnost, že v tom vidí to, co sami vidět chtějí. Nemáme vůbec žádné nástroje, jak to zjistit, a možností, co by to mohlo být, je spousta,“ dodal.

Bahn však zároveň ocenil, že se autoři odtrhli od myšlenkového proudu, který pokládal veškeré skalní umění právě za výsledek transu.