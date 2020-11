Sovětskou odpovědí na americké přistání na Měsíci byl Lunochod 1. Jeho povrch brázdil 322 dní

Během období studené války ve 20. století panovalo mezi dvěma světovými velmocemi – Spojenými státy a tehdejším Sovětským svazem – často napětí. Zhoršené diplomatické vztahy se však projevovaly nejen v sektoru politickém a vojenském, ale i soutěžením při dobývání vesmíru.

Americký program Apollo a přistání astronautů Neila Armstronga a Buzze Aldrina na povrchu Měsíce v roce 1969 představovalo pro Sověty citelnou ránu v mnohaletém boji o prvenství. Sovětský svaz do té doby v pomyslných závodech vyhrával, devět let předtím se mu totiž podařilo vynést do vesmíru prvního člověka – Jurije Gagarina.

Kosmický souboj však Moskva nevzdala a rozhodla se na Měsíc vyslat dalšího sovětského zástupce, tentokrát robotického. S nápadem poslat do vesmíru „kosmický vůz“ přišel už v 50. letech minulého století ruský technik J. S. Chlebcevič, který si představoval, že po Měsíci budou jezdit dálkově ovládaná pásová vozítka. Vývoj Lunochodu ale začal až daleko později a jeho výsledná podoba se s návrhy z 50. let v ničem neshodovala.

První verze byla před startem zničena

Lunochodu 1 původně předcházel jeho méně úspěšný starší bratr (zvaný 1A), kterého se sovětští vědci pokusili vyslat na Měsíc ještě před americkým přistáním v únoru 1969. Krátce po jeho startu ale přišlo selhání, nosná raketa explodovala a první Lunochod byl během několika sekund ztracen.

Později technici zjistili, že poruchu způsobila konstrukční chyba. Selhání mise se nicméně podařilo sovětskému státu utajit, Lunochod 1 byl kvůli tomu dlouhou dobu považován za první stroj série.