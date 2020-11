Před 20 lety osídlilo lidstvo kosmický prostor. Slepený palác na oběžné dráze je od té doby obýván nepřetržitě

Palác vědy na oběžné dráze

Sovětský svaz vyslal svou první vesmírnou stanici Saljut-1 v dubnu 1971, Američané na to zareagovali Skylabem o dva roky později. Tito pionýři obytných vesmírných stanice ale neměli dlouhého trvání. Saljut-1 zanikl v říjnu 1971, Skylab shořel v zemské atmosféře v červenci 1979.

V letech 1986 až 2001 fungovala ruská stanice Mir, která byla první trvale obydlenou stanicí ve vesmíru.

Současná ISS navazuje na stanici, kterou chtěly vybudovat různé západní země spolu s USA, po pádu komunistického režimu se k nim v roce 1993 připojilo Rusko. Po podepsání smlouvy o zřízení ISS ve Washingtonu v lednu 1998 představiteli 14 zemí a agentur pro kosmické lety se stanice zrodila v listopadu 1998 vynesením ruského modulu Zarja (Úsvit) na oběžnou dráhu.

Životnost stanice byla původně plánována jen do roku 2016. Ukázalo se ale, že se investice do ní vyplatí natolik, že byla několikrát postupně prodloužena - nejprve do roku 2020 a naposledy do roku 2024.

Do projektu jsou zapojeny USA (NASA), Rusko (Roskomos), Evropská vesmírná agentura (ESA), japonská vesmírná agentura JAXA a Kanadská kosmická agentura (CCA). Z ESA se na projektu podílí 11 členských zemí, zvláštní smlouvy mají také kosmické agentury z Brazílie a Itálie.