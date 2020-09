Superrychlý test může změnit boj proti koronaviru. Ten britský je navíc velmi spolehlivý

Testování lidí s podezřením na covid-19 má smysl jen tehdy, pokud je co nejrychlejší. V nedávném rozhovoru pro odborný časopis STAT prohlásil Bill Gates, že by bylo ideální, kdyby se proplácely soukromým společnostem jen ty testy, které by byly vyhodnocené nejpozději do jednoho dne. Když se totiž podaří zjistit nemoc u člověka rychle, zabrání mu to nakazit v mezičase další osoby – a tím se sníží reprodukční číslo choroby.