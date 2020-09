Vědci dokončili rozsáhlé pátrání po mimozemském životě. Prozkoumali 10 milionů hvězd a nenašli nic

Astronomové využili teleskop Murchison Widefield Array (MWA), aby se podívali po mimozemském životě stokrát přesněji než kdy dříve. Výsledky zveřejnili v odborném časopise Publications of the Astronomical Society of Australia. Po signálech inteligentních civilizací nenašli ani stopu.

Podle Stevena Tingaye, který výzkum vedl, teleskop pátral po silných rádiových signálech na podobných frekvencích, jako jsou FM vlny. Jejich přítomnost by naznačovala existenci nějaké technologicky pokročilé civilizace, která dosáhla rozvoje srovnatelného s pozemšťany.