Sloni se mohou od lidí nakazit zíváním. A vědci nevědí proč

Zívání je velmi zajímavý a zatím ne zcela vysvětlený fenomén. O jeho smyslu a původu existuje množství teorií a hypotéz. Některé ho vysvětlují jako snahu o lepší okysličení krve, jiné zase vnímají jeho sociální potenciál. Zívá dokonce i celá řada savců, například lenochodi.

Nakažlivé zívání je ale výjimečné, doposud bylo pozorováno jen u primátů a psů a ani tam není popsáno dokonale. Teď ale vědci ukázali, že člověk může zíváním „nakazit“ slona –⁠ a informovali o tom v odborném žurnálu Frontiers in Veterinary Science.

Jedna z hypotéz o smyslu nakažlivého zívání říká, že je spojené s empatií –⁠ tedy schopností vcítit se do potřeb druhého a projevit to. U primátů to dává smysl, jsou blízkými příbuznými člověka a žijí v podobném uspořádání jako dávní předkové, u nichž se tato schopnost vyvinula. Psi jsou zase natolik domestikovaní, že řada projevů jejich chování je reakcí na člověka. Ale proč sloni?