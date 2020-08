Mobilní telefony rozeznají opilce od střízlivého, prokázala studie. Stav člověka poznají podle chůze

Jedním z největších problémů spojených s konzumací alkoholu je to, že člověk, který ho pije, není mnohdy schopen sám určit, jak moc už je intoxikovaný. S množstvím zkonzumovaného alkoholu totiž klesá schopnost věcně hodnotit vlastní stav. Pokud by měl člověk v reálném čase informace o tom, jak moc je jeho tělo omámené, mohlo by to významně pomoci při prevenci nebezpečné konzumace. A současně by to mohlo upozornit blízké, například pokud jde o léčeného alkoholika nebo jinak zranitelnou osobu.

A právě takový způsob sledování opilosti nyní vznikl s pomocí vědců z kalifornské Stanfordovy univerzity. „Všichni u sebe nosíme výkonné senzory,“ upozornil Brian Suffoletto, který se na vývoji aplikace podílel, v narážce na mikročipy v mobilních telefonech. „A musíme se teď naučit , jak je co nejlépe využívat ve prospěch zdraví nás všech,“ doplnil.