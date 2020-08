Nový přesný test na koronavirus znamená přelom. Stojí 10 dolarů, je ze slin a jeho autoři se vzdali zisku

Díky tomu, že byla schválena americkými federálními úřady, dá se nyní využívat ve všech amerických diagnostických laboratořích, které ji využívat chtějí. Její výroba je natolik levná a rychlá, že je možné ji celostátně zahájit v masivním množství v horizontu týdnů – a pak by se mohla rozšířit i do zahraničí. Využívá totiž složek, které nabízí více producentů, není v tomto ohledu tedy nijak omezená a může se používat i při omezení provozu některého z dodavatelů.

„Je to obrovský pokrok v tom, abychom učinili testování dostupnějším,“ uvedla Chantal Vogelsová, která se na vývoji nového testu podílela. „Začalo to jen jako nápad v naší laboratoři poté, co se ukázalo, že sliny mohou být dobrým zdrojem vzorků. Nyní to má potenciál ve velkém chránit veřejné zdraví. Jsme nadšení, že se můžeme podílet na boji proti koronaviru,“ doplnila. Veškeré informace o vývoji i vlastnostech testu jeho autoři zveřejnili na webových stránkách medRxiv.

Jako velikou naději zmiňuje tento test i zdravotnický expert Obamovy administrativy Andy Slavitt. Podle něj je přelomový v sedmi oblastech:

Všechny součásti testů už existují a jsou dostupné kdekoliv. Zisk, respektive jeho neexistence. Jde vlastně jen o nový protokol/postup, k němuž je zapotřebí mít jen vybavení, s nímž Yaleova univerzita souhlasí nebo ho schvaluje. Test se neprodává jako specializovaná sada, takže nemůže dojít – testování se poprvé stane opravdu veřejně dostupným. Cena materiálů na jeden test se pohybuje kolem čtyř dolarů (tedy asi 90 korun) – i pokud se započítají náklady na laboratorní práci, stále by to mělo být řádově levnější než současné PCR testy. Pokud by test stát jen 10 dolarů, dali by se lidé testovat konečně opakovaně a protože je odběr bezbolestný, lidé by se testům tolik nebránili. Přesnost testu je podle oficiálního protokolu asi 88–94 procent. Pokud by byla senzitivita testu 90 procent, pak by se jednalo o zdaleka nejspolehlivější test ze slin. A pokud by ho člověk za 20 dolarů absolvoval dvakrát, pak by byla jeho přesnost přes 99 procent. Bude to důležité zejména pro školy, univerzity a velké kancelářské budovy – tam všude se tyto testy začnou zavádět v horizontu týdnů. Testy se budou moci provádět i hromadně, což ještě více urychlí jejich využití v praxi. SalivaDirect může zvýšit kapacitu testů o miliony denně.

Podobné vlastnosti u testu oceňují i jeho autoři: „Pokud by se podařilo implementovat levné alternativní testy, jako je SalivaDirect napříč celou zemí, mohli bychom konečně začít pandemii kontrolovat – a to dokonce ještě před příchodem očkování.“

Výjimečný test

Klíčovým objevem, který umožnil vznik tohoto testu, bylo, že virus SARS-CoV-2 je ve slinách velmi dlouhou dobu stabilním i při vysokých teplotách a není tedy zapotřebí, aby se k jejich udržování používalo speciální a tedy i drahé vybavení.