Astronomové objevili největší neutronovou hvězdu. Anebo nejmenší černou díru

Tato událost byla výjimečná rovnou ze dvou důvodů: jde o nejvíce extrémní poměr hmotností těles u gravitačních vln a současně je záhadou, jaké těleso vlastně vzniklo. Může to být buď nejtěžší neutronová hvězda, nebo nejlehčí černá díra.

Autoři objevu na základě dat odhadují, že objekt má hmotnost 2,6 Slunce. Byl součástí srážky s černou dírou o hmotnosti 23 Sluncí, kterou vědci detekovali 14. srpna 2019. Popsali ji nyní v odborném žurnálu The Astrophysical Journal Letters.

Astronomové to zjistili díky pozorováním v rámci projektů LIGO a Virgo, které sledují gravitační vlny. Našli totiž objekt s označením GW190814, který je přesně mezi černou dírou a neutronovou hvězdou.

„Tento záhadný objekt může být neutronová hvězda splývající s černou dírou, což je vzrušující možnost, kterou teorie sice předpovídala, ale zatím nebyla pozorována. Ale protože s hmotností 2,6 Slunce toto těleso překonává moderní předpovědi největší neutronové hvězdy, mohla by to být jen ta nejlehčí černá díra, jakou jsme kdy detekovali,“ uvedli astronomové.

Video of GW190814 Artistic Interpretation

Vědci tedy zatím nejsou schopni říci, co je objekt zač. Doufají ale, že další objevy pomohou k pochopení jeho povahy. Pokud budou pozorovány další podobné gravitační vlny, mohlo by to zpětně vysvětlit i tento jev.

„Jde vlastně o první pohled na úplně nový druh kompaktních binárních objektů,“ uvedl Charlie Hoy z projektu LIGO. „Skvělé je, že tohle je vlastně jen začátek. Jak se detektory stále zlepšují a stávají pořád citlivějšími, budeme pozorovat takových signálů více –⁠ a lépe tak rozeznáme populaci neutronových hvězd a černých děr ve vesmíru,“ dodal astronom.