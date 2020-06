Koncentrace oxidu uhličitého jsou nejvyšší za dobu měření. Nepomohla ani pandemie

Koncentrace CO 2 bývá nejvyšší právě v pátém měsíci roku a tentokrát podle amerických vědců dosáhla hodnoty 417,1 částice na milion, zatímco loni byl měsíční průměr necelých 415. Deník Washington Post napsal, že oxidu uhličitého je aktuálně v atmosféře nejvíce v dějinách lidstva a pravděpodobně také nejvíce za poslední tři miliony let.

Meteorologové zaznamenali nárůst i přesto, že v mnoha zemích bylo v souvislosti s bojem proti covidu-19 pozorováno zpomalení emisí. Americký Národní úřad pro oceán a ovzduší (NOAA) a výzkumný ústav Scripps Institution of Oceanography ovšem vysvětlují, že tento pokles nevyvažuje značné sezonní výkyvy v koncentraci CO 2 , které jsou způsobeny reakcí rostlin a půdy na meteorologické faktory.

Změny mají setrvačnost

„Zpráva, že reakce na koronavirovou pandemii neměla větší vliv na úroveň CO 2 , možná lidi překvapí. Ale hromadění CO 2 je trochu jako skládka s odpadem. S tím, jak jej vypouštíme, se dál hromadí. Krize přinesla zpomalení emisí, ale ne takové, aby se to na Mauna Loa znatelně projevilo. Víc bude záležet na tom, jakou trajektorií se vydáme v návaznosti na tuto situaci,“ řekl profesor Ralph Keeling ze Scripps Institution of Oceanography.

Řada měření poklesů emisí se také netýkala oxidu uhličitého, ale jiných splodin –⁠ zejména emisí dusíku.