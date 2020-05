Meteorolog Karas: Hurikánová sezona roku 2020 bude podle předpovědí velmi silná

O aktivitě hurikánové sezony rozhoduje více faktorů, jedním z nich je i dění v Tichém oceánu, kde se občas vyskytují známe jevy El Nino a La Nina. V letech, kdy je jev El Nino aktivní, bývá hurikánová sezona slabší. Letos ale nastává opačný jev, kdy se voda ve východním Pacifiku ochlazuje. Tomuto jevu se říká La Nina, při něm naopak dění v atmosféře nad Atlantikem podporuje častější vznik tropických bouří a hurikánů.

Voda v Mexickém zálivu a na jihozápadě Atlantiku už má vyšší teplotu než před rokem, a to je další důvod, proč by se letošní hurikánová sezona mohla zařadit mezi nejaktivnější v historii a mohla by být dokonce srovnatelná s hurikánovou sezonou z roku 2005, kdy v Atlantiku vzniklo 27 tropických bouří, které dostaly jméno. Hurikány Katrina, Rita a Wilma, které se v tomto roce vytvořily, pořád patří mezi nejničivější hurikány v americké historii.