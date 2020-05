V New Yorku zemřelo v době pandemie o 24 tisíc lidí více, než je běžné, oznámilo CDC

Ve městě New York během prvních dvou měsíců pandemie zemřelo o 24 tisíc lidí více, než je v tuto dobu běžné – a z jiných příčin, než je nemoc covid-19, to bylo zhruba o pět tisíc lidí více, než bývá v tomto období obvyklé. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Tato úmrtí mohla být podle CDC způsobena několika faktory, včetně pozdního vyhledání a získání zdravotní péče kvůli strachu z nákazy koronavirem.