Superúplněk rozzáří úterní oblohu. Tak blízko Měsíc nebyl víc než rok

Superúplněk není vědecké pojmenování

Termín superúplněk většina astronomů nemá moc ráda: zpopularizoval ho totiž astrolog (nikolov astronom) Richard Nolle na konci sedmdesátých let a spojoval ho s řadou psychologických jevů, jež by v té době měly působit na člověka - aniž by se takový vliv podařilo prokázat.

Stejně podivné jsou i specifické názvy pro nejrůznější zatmění, například vloni se psalo o „vlčím“ nebo „sněžném“ zatmění. Pojmenování mají údajně vycházet ze starých označení amerických Indiánů podle toho, v jakém měsíci k úplňku dochází. Jde ale spíše o dílo kolektivní lidové tvořivosti, antropologové totiž o ničem takovém neví.