Genetici upravili rajčata. Půjde je lépe pěstovat i ve městech

„Už řadu let jsme věděli, že můžeme upravovat specifické geny, abychom kontrolovali růst rostlin a aby se tak staly kompaktnějšími,“ uvedl Zachary Lippman, biolog z Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku. „Ale trvalo to dlouhou dobu, než jsme pochopili, jak tyto vlastnosti zkombinovat do drobné rostliny s vysokým výnosem,“ dodal. Jeho výzkum vyšel v odborném časopise Nature Biotechnology.

„Všechny kvetoucí rostliny mají univerzální systém genů, který kóduje hormony. Ten jim říká, že rostlina musí přestat s růstem listů, ale musí začít s růstem květů,“ popsal vědec. V přírodě jsou tato opatření velmi dobře vyvážená.

V zemědělství je ale důležítá právě fáze, kdy rostlina kvete. Během ní vznikají části, které pak člověk konzumuje. Lippmanův výzkum se proto zaměřil právě na urychlení a posílení této fáze.

Jeho týmu se podařilo odhalit sérii genů, které je třeba upravit. Dva z nich řídí rychlost květu a tvorby plodů, ten poslední zase ovládá velikost rostliny. Vědci pomocí „genetických nůžek“ CRISPR-Cas9 tyto geny vypnuli a vytvořili tím drobné keříčky rajčat, které plodily cherry rajčátka za méně než čtyřicet dní. Tento proces je vlastně jen výrazným urychlením klasického šlechtění.