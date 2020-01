SpaceX dopravila do kosmu další sérii satelitů Starlink

Raketa odstartovala podle stanoveného harmonogramu z floridského kosmodromu na mysu Canaveral v 15:06 SEČ. První stupeň nosiče po odpoutání od rakety přistál na prámu Of Course I Still Love You v Atlantiku, aby byl znovu využit k dalšímu startu. Tento první stupeň tak už absolvoval tři kosmické lety.

Podívejte se, jak mise probíhala: