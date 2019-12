Tabáková epidemie se zastavila, hlásí Světová zdravotnická organizace. Poprvé ubylo kuřáků

Podle WHO zemře každoročně v souvislosti se škodlivými následky konzumace tabáku přibližně osm milionů lidí, z toho 1,2 milionu tvoří pasivní kuřáci.

Jestliže v roce 2000 pravidelně konzumovala tabákové výrobky zhruba třetina světové populace, v roce 2015 už to byla jen čtvrtina. V absolutních číslech podle WHO poklesl počet uživatelů tabáku ze zhruba 1,4 miliardy v roce 2000 na 1,3 miliardy v loňském roce. Osmdesát procent uživatelů tabáku přitom loni tvořili kuřáci.

„Po mnoho let jsme byli svědky trvalého růstu počtu mužů, kteří kouří či jinak konzumují tabákovou produkci. Nyní poprvé vidíme, že jejich počet se snižuje, protože vlády jsou vůči tabákovému průmyslu přísnější,“ sdělil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dosud vykazovala statistika konzumentů tabáku snižující se počet kuřaček, loni jich bylo přibližně o 100 milionů méně než v roce 2000. Počet kuřáků se naproti tomu každoročně zvyšoval o 40 milionů. Teď se ale ukazuje, že tento růst se zastavil a experti WHO očekávají pokles. Do roku 2025 by se počet kuřáků - mužů i žen - měl snížit o 37 milionů lidí.

Co dalšího studie zjistila?