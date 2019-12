Beethovenovu Nedokončenou dokončí umělá inteligence

„Pokrok je to úžasný, a to přesto, že se počítač má ještě hodně co učit,“ uvedla Christine Siegertová, která vede Beethovenův archiv v Bonnu. Podle ní by sám skladatel s tímto krokem souhlasil, protože byl sám inovátorem své doby. Věnoval se například skladbám pro nástroj zvaný panharmonicon, který vymyslel jeho přítel Johann Nepomuk Mälzel, a byl taky schopný napodobovat zvuky jiných nástrojů či větru nebo střelby.

Počítačová rekonstrukce by se měla objevit na veřejnosti během příštího roku, kdy uplyne od Beethovenova narození 250 let. Publikum si výsledek bude moci poslechnout 28. dubna nedaleko Bonnu. „Je to něco úplně nového,“ uvedl dirigent Dirk Kaftan, který bude za představení zodpovědný. Přiznává ale, že pro něj i pro hudebníky je to kontroverzní projekt.