Jako díra do planety. Vědci po 73 letech prozkoumali dno u „atomového atolu“ Bikini

Výbuch vyvrhl do vzduchu dva miliony tun vody, písku a korálů. Nový výzkum se vydal na místo exploze, kde vědci zkoumali, jak vypadá dno nyní. Ukázalo se, že je sice explozí silně zničené a kráter je stále patrný, ale většinu povrchu již pokryly usazeniny.

„Vypadá to, jako by tady do dna praštila Captain Marvel a udělala díru do planety,“ popsal vedoucí výzkumu profesor Art Trebanis. Exploze sice tuto oblast poničily dávno, přesto nebyla od té doby zkoumaná – byla pro veřejnost uzavřená.