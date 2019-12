Z Formule 1 se stal elektronický sport. Hráči trénují stejně jako závodníci

Usednout do formule a stanout na stupně vítězů, to je sen mnoha kluků po celém světě. Devatenáctiletý Jarno Opmeer si ho zkouší splnit, ale bez všech rizik, která by jinak trénink doprovázela – tedy bez přetížení, extrémních teplot a dehydratace.

Věnuje se totiž elektronické verzi závodů F1, neboli e-sportu. Přípravu ve vysoce konkurenčním prostředí podcenit ovšem nemůže. „Fyzický trénink v elektronickém sportu je hlavně o tom zůstat zdravý a nezakrnět. Je jasné, že když v simulátoru sedíte téměř celý den, tak ztuhnete. Kvůli rychlým reakcím a koordinaci chcete zůstat v kondici, jak jen to jde,“ vysvětluje mladý hráč.

Elektronické hry a Formule 1

Renault ambice v elektronickém sportu nebere na lehkou váhu. Svým přístupem boří stereotyp líných teenagerů, kteří celý den pouze vysedávají před monitory. Mezi motorsportem a hrami vidí jasnou spojitost. „Dovednosti, které potřebujete ve video hře, jsou opravdu velmi podobné těm, které potřebuje ve skutečných závodech,“ vysvětluje Nicolas Maurer, zakladatel a ředitel e-sportového týmu Renaultu.