Zpomalil atomy laserem. Hostem Hyde Parku Civilizace byl nobelista William Phillips

Přestože se oblast jeho výzkumu může zdát poněkud odtažitá, měla přímý a značný dopad na moderní svět. Jeho výzkum, který dokázal pomocí laseru zpomalit atomy, vedl například ke vzniku přesnějších atomových hodin. Ty zase daly vzniknout třeba přesné satelitní navigaci. Atomové hodiny změnily svět.

„Ve skutečnosti jsme objevili hodně o laserovém chlazení ne proto, že bychom o tom důkladně přemýšleli a pak bychom v laboratoři řekli: ,Aha, udělejte všechno tak, jak se předpokládá.‘ Naučili jsme se to tím, že jsme si hráli ve smyslu: ,Hej, bylo by skvělé, kdybychom vylepšili laser tady namísto toho, kde nás to učili. A uvidíme, co se stane.‘ A úžasné věci se dějí,“ řekl ve vysílání Phillips.

Atomy stejného druhu jsou vždy zcela stejné, a proto představují nejpřesnější hodiny na světě. Pohybují se ale příliš rychle na to, aby se daly měřit. A právě v tom spočívá Phillipsova zásluha: dokázal částice pohybující se normálně rychlostí zvuku zpomalit, a přispěl tak ke vzniku atomových hodin, jež měří čas pomocí cesia.

Právě takové cesiové hodiny mají satelity – díky nim jsou schopné tvořit dohromady sítě, protože si umí koordinovat vzájemně čas. Tyto satelitní sítě dávají lidstvu schopnost dokonalé navigace i všechny další související technologie: meteorologické družice nebo nejrůznější zemědělské, geologické nebo záchranářské systémy.

