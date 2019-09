Smrtící tsunami, která před rokem zabíjela v Indonésii, způsobil sesun malého svahu sopky Krakatoa

Satelity, které Anak Krakatau monitorují, daly expertům údaje o stavu sopky před, v průběhu i po její erupci. Ukázalo se, že až do kolapsu výše zmíněného svahu probíhala erupce v podstatě normálně. Ale jeho zborcení způsobilo, že do systému sopky pronikla voda, a to zvýšilo eruptivní sílu. Tato aktivita zase vedla ke zničení vrcholku sopky.