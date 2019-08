Studentka rekonstruovala tvář šedesátileté druidky

Během doby železné byl průměrný ženský věk asi 31 let – zejména pro vysokou úmrtnost při porodech a v souvislosti s poporodními komplikacemi. Podle archeologů je vyšší věk dožití spojený s privilegovanou rolí ve společnosti, která přinášela jak lepší stravu, tak i základy lékařské péče.

„Byla pro rekonstrukci fascinující osobností. Z její lebky je zřejmé, že než zemřela, byla delší dobu bezzubá,“ uvedla Flemingová. „Není to nijak překvapivé vzhledem k její stravě, která byla v té době obvyklá. Ale úctyhodný je věk, jehož se dožila,“ vysvětluje.

Bezzubá stařena na dnešní poměry vypadá snad ještě o deset let starší. „Myslím, že vypadá jako mnoho starších žen, které jsem ve svém životě potkala,“ říká však studentka.

Tajemství druidů

Vědci označují Hildu za druidku zejména proto, že jim chybí lepší pojmenování. Ze zápisků Julia Caesara se ví, že mezi Kelty existovaly i druidky. Není ale zcela jisté, jakou roli tato funkce nesla. Nejčastěji se zobrazují jako kněží. „Slovo druid označuje odborníka na náboženství nebo magii,“ vysvětluje profesor Ronald Hutton z Bristolské univerzity.

Realita však mohla být i úplně jiná. „Je problém poznat, co to slovo v praxi znamenalo. Protože existovalo mnoho keltských jazyků, jimiž během doby železné mluvila spousta Keltů. To slovo může mít spoustu významů - od někoho, kdo se živí jako kovář a bokem provozuje magii, až po vládkyni nebo člena nějaké elitní rodiny,“ dodává Hutton.

Právě proto, jak široký je tento pojem, je pro historiky i archeology složité popsat, jakou roli Hilda v keltské společnosti zastávala. Jasné je, že její rekonstruovaná podoba poputuje na výstavu Masters Show, která ukazuje ty nejlepší studentské práce z celého Skotska.