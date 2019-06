Rakety do kosmu z letadel startovat nebudou. Stratolaunch Systems miliardáře Allena končí

Stratolaunch Systems spadá do společnosti Vulcan, do níž Allen investoval jmění vydělané na softwaru do řady různých projektů od realitního byznysu přes vědecké patenty po výzkum vesmíru. Vulcan nyní podle dalšího zdroje agentury Reuters zvažuje prodej aktiv a duševního vlastnictví firmy Stratolaunch Systems. Ani jedna ze společností se k věci nevyjádřila.