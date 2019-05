Spotřeba alkoholu ve světě rychle roste. Nejvíc v Asii, naopak východní Evropa zařadila zpátečku

Jednou měsíčně se opije téměř pětina dospělých

Roku 2017 byla nejnižší spotřeba alkoholu v severoafrických zemích a státech Blízkého východu. Dospělý tam průměrně vypije méně než jeden litr ročně. Naopak největší míra konzumace byla ve středoevropských a východoevropských zemích, kdy se průměr pohybuje kolem 12 litrů čistého alkoholu na dospělého a rok. Vůbec nejnižší spotřebu má Kuvajt (0,005 litru), nejvyšší Moldávie (15 litrů).

Místy, kde spotřeba roste nejrychleji, jsou státy jihovýchodní Asie (růst 34 procent), v Evropě se naopak snížila o 12 procent. Na tento výsledek měly největší vliv bývalé sovětské republiky.

Autoři zdůrazňují, že globálně klesá i počet abstinentů – ze 46 procent v roce 1990 na 43 procent v roce 2017. Roku 2030 už bude abstinentů jen 40 procent a alespoň jednou měsíčně se silně opije 23 procent dospělých.

Řešení je v rukou OSN

Vědci varují, že se svět nepohybuje správným směrem: nadměrnou spotřebu alkoholických nápojů se nedaří omezovat. Volají proto po zavedení přísnějších pravidel, díky nimž by se podařilo konzumaci snížit. Mohlo by jít například o vyšší daně nebo povolení prodeje alkoholu jen ve specializovaných obchodech. Tato pravidla by podle nich měla platit po celém světě a na jejich dodržování by měla dohlížet OSN.