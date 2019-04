Čína chce mít vlastní umělé Slunce. Tokamak by měl být dokončen do konce roku

Na konci loňského informovali čínští fyzici svět o tom, že v tokamaku EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) dosáhli jako první teploty 100 milionů stupňů Celsia a udrželi ji po dobu rekordních 10 sekund – jde o šestinásobek teploty Slunce. Projekt díky těmto parametrům i jeho principu bývá přezdíván „Umělé Slunce.“

Nyní Čína oznámila, že by chtěla toto zařízení dokončit ještě letos - a tím chce dosáhnout dalšího ambiciózního cíle: umožnit používání jaderní fúze komerčním způsobem kolem poloviny století.

Sen o energii zdarma

Energii z hmoty lze získávat dvěma způsoby. Prvním je štěpení těžkých atomů, které však produkuje radioaktivní odpad a je ohroženo nedostatkem paliva. Druhý způsob je založen na slučování lehkých jader s minimální produkcí odpadu. Jde o reakci, která se vyskytuje ve vesmíru, například ve hvězdách. Nevzniká při ní žádný radioaktivní odpad ani oxid uhličitý – pokud by se lidstvu podařilo tuto technologii ovládnout, vyřešilo by to většinu problémů, od klimatické změny, přes nedostatek ropy, až po znečištění ovzduší.