Stačí hodina a můžete letět. V Kladně mají neobvyklý letecký simulátor

Uvnitř je tento simulátor věrný reálné předloze – letounu Cessna – do posledního tlačítka, zvenku připomíná běžné letadlo jen jeho předek a širokoúhlé projekční plátno. V České republice je toto zařízení unikátní.

„Můžeme cvičit spoustu nouzových a nestandardních situací. Plus si tady můžeme, protože je to simulátor, nastavit libovolné počasí,“ uvedl Jan Kodad, šéfinstruktor Blue Sky Aviation, která za tímto přístrojem stojí. „Je to v podstatě jediný simulátor jednomotorového letadla ve střední Evropě, na kterém pak většina pilotů létá výcvik,“ dodává Igor Šlajchrt, ředitel společnosti.

Co dokáže hodina výcviku

Už po jedné lekci v trenažéru by měl člověk pod dohledem instruktora dokázat samostatně vzlétnout a pak skutečně letět. Přistání je ale složitější, tam už jedna hodina na simulátoru nestačí, je k němu potřeba mnohem víc tréninku na trenažéru i ve skutečném letadle.