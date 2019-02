Endoprotézy se v Česku transplantují půl století. Nové technologie slibují i náhradu kmenovými buňkami

Co jde do těla

Zatímco Brit Charnley použil umělý kloub z nerezu, v současnosti se většina hlaviček vyrábí z kobalt-chromu nebo z keramického materiálu. Časté jsou už i náhrady, které se dají implantovat bez použití cementu. Po roce 2000 se rozšířila také metoda takzvaného Hip resurfacingu, která je vhodná pro dlouhou funkci náhrady.

Medicínský vývoj se navíc nezastavuje ani u totálních endoprotéz. V poslední době se mluví o endoprotézách potažených zirkoniem, což je kovový prvek mimořádně odolný proti korozi. Jeho výzkumu se věnují například japonští vědci, kteří už s ním úspěšně experimentovali a potvrdili, že má v prostředí kloubu mimořádnou odolnost. Další práce ale upozornily, že materiál může vést i k vyšší míře zánětů.

Cestou by také mohly být „chytré“ implantáty. Ty by byly na rozdíl od těch současných schopné komunikovat s lékařem, stejně jako shromažďovat informace o pacientovi i samotné náhradě. Takový přístroj by svedl například přesně popsat cyklus opotřebení. Sesbírané údaje by mohly říct i to, v jakém terénu má implantát největší problémy, nebo lépe předpovídat, jestli nemůže selhat.

Jednu takovou endoprotézu už lékaři implantovali – stojí za ní tým kalifornského experta Darryla D'Limy. Zatím ale není připravená na sériové použití kvůli nadměrné velikosti a ceně, která se pohybuje ve stovkách tisíc dolarů.