V hlíně z Irska se našla léčivá látka schopná porazit bakterie odolné proti většině antibiotik

Antibiotická odolnost je podle Světové zdravotnické organizace čím dál větším problémem: bakterie se učí přizpůsobovat antibiotikům mnohem rychleji, než člověk stačí objevovat nové účinnější látky, takže se dříve používané léky stávají v podstatě neúčinnými. Do roku 2050 připraví antibiotická odolnost o život přibližně 1,3 milionu Evropanů, odhaduje Světová zdravotnická organizace.

Vědci, kteří za objevem stojí, dali doposud neznámému kmeni bakterie jméno Streptomyces sp. myrophorea. Půda, v níž ho našli, pocházela ze severoirského hrabství Fermanagh. O tom, že se mezi lidmi povídá o léčivých účincích, informoval lékaře jeden ze členů výzkumného týmu, Gerry Quinn, jenž z této oblasti pochází. Lidová medicína používala kusy hlíny zabalené do plátna – to se přikládalo například na bolavé zuby, hlavu nebo zanícená místa na těle.

Profesor Paul Dyson ze Swansea University nový objev komentoval slovy: „Tento kmen je účinný proti čtyřem ze šesti patogenů, které odolávají antibiotikům. Náš objev je velmi důležitý krok pro poražení antibiotické rezistence.“ Podle Dysona je tento objev také důležitý v tom, že ukazuje, jak zásadní je znalost lidové nebo tradiční medicíny: „Naše výsledky poukazují na to, že se vyplatí studovat folklor a tradiční lékařské metody. Vědci, historici a archeologové mohou všichni s tímto úkolem pomoci. Zdá se, že řešení na velmi současný problém se nachází v moudrosti našich předků.“

Tento objev ještě neznamená, že se do pár měsíců do lékáren dostanou superúčinné léčivé látky. Výzkum vlastností, vedlejších účinků i případných rizik nově objevené látky může trvat i několik let.