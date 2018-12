Oteplování zásadně mění Arktidu, popisuje klimatická zpráva. Letošek tam byl druhý nejteplejší v dějinách

„Teploty vzduchu v Arktidě v posledních pěti letech překročily všechny předchozí záznamy od roku 1900,“ stojí v pravidelné zprávě NOAA. „Rostoucí atmosférická teplota v Arktidě způsobuje zpomalování a neobvyklé kolísání oceánského proudění, které lze spojovat s abnormálními projevy počasí,“ upozornili vědci.

Experti poukázali například na to, že uvedené změny obvykle přinášejí do oblastí jižně od severního polárního kruhu neobvykle nízké teploty. Podle nich mohly být důsledkem změn klimatu v Arktidě například letošní sněhové bouře na východě USA nebo vpád extrémně mrazivého počasí do Evropy začátkem letošního března.

„Arktida právě zažívá změny, které nemají v historii lidstva obdoby,“ uvedla Emily Osborneová, vedoucí týmu, který studii připravil. Rok 2018 byl druhý nejteplejší v závěsu za rokem 2016, v Arktidě byla letos rovněž druhá nejnižší vrstva ledu.