Vědci našli první mor v Evropě. Zabíjel před pěti tisíci lety

Podle studie zveřejněné v časopise Cell se v euroasijských velkých sídlištích mor patrně poprvé objevil před 5700 roky a poté se šířil do všech stran po obchodních stezkách. Tento scénář by mohl objasnit pokles počtu obyvatel v Evropě zhruba před 5500 lety i to, proč byla zmíněná obří sídliště opuštěna a do základů vypálena.

Epidemie moru, kterou vědci předpokládají, by mohla vysvětlit i to, proč sběrači z euroasijských stepí byli v té době schopni s takovou lehkostí proniknout do Evropy.