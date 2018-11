Při hledání nepolapitelných černých děr mohou pomoci zombie hvězdy, prokázala simulace

Podle nového výzkumu mají tyto černé díry přesně vhodné množství gravitační síly k tomu, aby způsobily opětovné zažehnutí zombie hvězd předtím, než jsou roztrhané gravitací na kusy.

Nejvýkonnější superpočítače se zapotily

Aby to vědci zjistili, museli provést na těch nejvýkonnějších superpočítačích desítky simulací, ve kterých testovali nejrůznější scénáře toho, jak by se mohla černá díra se zombie hvězdou setkat a minout. Ukázalo se v nich, že opravdu může dojít k takovému blízkému setkání, že to znovu zažehne už mrtvou hvězdu. Ale především že během tohoto procesu vznikne obrovské množství elektromagnetické energie a gravitačních vln. A ty by byly viditelné pro citlivá detekční zařízení na Zemi.