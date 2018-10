V televizi je v současnosti rekordní počet LGBT postav, popsal velký americký výzkum

„Vzhledem k tomu, jak se stále více mluví o zákonech proti LGBTQ osobám, jsou příběhy a postavy v televizi stále důležitější pro pochopení a akceptování těchto lidí,“ uvedla prezidentka GLAAD Kate Ellisová.

„Tyto příběhy nejen zkoumají bohaté životy a identity LGBTQ osob, ale také se to vyplací na sledovanosti. Seriály jako Will & Grace, Supergirl, Empire nebo How To Get Away with Murder přitahují týdně miliony diváků a ukazují, že lidé jsou hladoví po nových příbězích a perspektivách.“

Streamovacím kanálem, který divákům nabídl vůbec nejvíc takových postav, je podle analýzy Netflix, mezi kabelovými televizemi má prvenství stanice FX.