Korálové útesy neohrožují jen klimatické změny, ale i krysy

„Tam, kde jsou krysy, je nebe prázdné a samotné ostrovy jsou velmi tiché. Pokud se dostanete na ostrov, kde krysy nejsou, najdete nebe plné mořských ptáků, kteří jsou velmi hluční – a všude je cítit pronikavý pach guana, tedy ptačího trusu,“ řekl Graham agentuře Reuters.

Korály bez guana nefungují

A je to právě guano – respektive jeho nedostatek – co korálům škodí. Velké ptačí populace na ostrovech bez přítomnosti krys produkují guano, z nějž se do půdy dostává dusík, který poté voda vyplavuje do moře, kde svědčí jak korálům, tak dalším organismům včetně ryb.

Studie provedená na Čagoských ostrovech uprostřed Indického oceánu zjistila, že v okolí ostrovů bez krys je o 50 procent vyšší množství ryb. „Ryby mají v korálových útesech jedinečnou roli, zajišťují důležité funkce, které pomáhají udržovat zdraví útesu,“ řekl Graham. „Po narušení ho čistí od řas, aby se na něm mohli usadit noví koráli a útes začal znovu růst.“