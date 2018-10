Japonci už nebudou nejdéle žijícím národem světa. V roce 2040 je mají předběhnout Španělé

Žebříček zemí s nejvyšší střední délkou života na světě povede do roku 2040 Španělsko, na druhé místo tak odsune dlouhodobě vedoucí Japonsko. Vyplývá to z nejnovější studie amerického Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME), o níž informoval web televize CNN. Průměrný Španěl by se měl dožít 85,8 roku, zatímco Japonec 85,7 roku. Na třetí příčce se mají umístit Singapurci s průměrnou délkou života 85,4 roku. Čechům studie přisuzuje 82,7 roku.